فن ومشاهير

دانا ممتاز تنتهى من تصوير فيلم القدر

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عبرت الفنانة دانا ممتاز عن سعادتها بالمشاركة في بطولة فيلم القدر الذي انتهت من تصويره مؤخرًا  بطولة الممثل العراقى أمير غفوري وليديا ومحمد العزب وهيثم درويش وأمال قطب وإخراج بيبرس الشهاوى.

 

وأوضحت دانا أن الفيلم المصري العراقي تجسد فيه شخصية محورية من خلال فتاة تسمى أميرة التي تسخر ذكائها في الشر والإيقاع بين أبطال العمل وتكون وراء كل الجرائم التى تقع خلال الأحداث

 

وأكدت دانا أن بيبرس الشهاوي مخرج العمل والفنانون المشاركون ساعدوها في رسم تفاصيل شخصية الفتاة التى تحركها غريزة الشر والانتقام؛ حيث يضم الفيلم  العديد من الفنانين كضيوف شرف سامى مغاورى وعايده رياض واسامه عبد الله وعزه لبيب وصبري عبد المنعم وعلاء مرسي ومحمد الصاوى وخالد محمود  ومحمد الشربينى وعمرو عبد العزيز ويسرا المسعودى وأشرف طلبة وحسين

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نصار وسيد لاشين وسمر همادى .

 

وأشارت إلى أنهم بدأوا تصوير الفيلم في شهر فبراير الماضي إلا أن جائحة فيروس أوقفت تصويره لشهور حتى تم استئناف العمل به مرة الأخرى خلال الفترة الماضية؛ ليدخل الفيلم مرحلة المونتاج تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي.

 

يذكر أن دانا سبق وأن شاركت في المسلسل الكوميدي الإجتماعي النص التاني  بطولة انتصار وحجاج عبدالعظيم وإخراج وائل فهمى عبد الحميد والذي ظهرت فيه بدور " منال" الفتاة الجميلة التي يتسابق الجميع من أجل الوصول إليها.

 

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