عبرت الفنانة دانا ممتاز عن سعادتها بالمشاركة في بطولة فيلم القدر الذي انتهت من تصويره مؤخرًا بطولة الممثل العراقى أمير غفوري وليديا ومحمد العزب وهيثم درويش وأمال قطب وإخراج بيبرس الشهاوى.
وأوضحت دانا أن الفيلم المصري العراقي تجسد فيه شخصية محورية من خلال فتاة تسمى أميرة التي تسخر ذكائها في الشر والإيقاع بين أبطال العمل وتكون وراء كل الجرائم التى تقع خلال الأحداث
وأكدت دانا أن بيبرس الشهاوي مخرج العمل والفنانون المشاركون ساعدوها في رسم تفاصيل شخصية الفتاة التى تحركها غريزة الشر والانتقام؛ حيث يضم الفيلم العديد من الفنانين كضيوف شرف سامى مغاورى وعايده رياض واسامه عبد الله وعزه لبيب وصبري عبد المنعم وعلاء مرسي ومحمد الصاوى وخالد محمود ومحمد الشربينى وعمرو عبد العزيز ويسرا المسعودى وأشرف طلبة وحسين
وأشارت إلى أنهم بدأوا تصوير الفيلم في شهر فبراير الماضي إلا أن جائحة فيروس كورونا أوقفت تصويره لشهور حتى تم استئناف العمل به مرة الأخرى خلال الفترة الماضية؛ ليدخل الفيلم مرحلة المونتاج تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي.
يذكر أن دانا سبق وأن شاركت في المسلسل الكوميدي الإجتماعي النص التاني بطولة انتصار وحجاج عبدالعظيم وإخراج وائل فهمى عبد الحميد والذي ظهرت فيه بدور " منال" الفتاة الجميلة التي يتسابق الجميع من أجل الوصول إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر دانا ممتاز تنتهى من تصوير فيلم القدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.