أقيمت احتفالية يوم المسرح المصري، الذي يتكرر كل عام في هذا الميعاد، على المسرح القومي بالعتبة، وقدمه الفنان محمد عادل، والذي يقام ضمن فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.
عدد من الفنانين، منهم المخرج خالد خلال، الفنان صبري فواز، الفنانة لقاء سويدان، بالإضافة إلى الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي.
وكرَّمت وزيرة الثقافة، عدد من رموز المسرح، بصحبة
وتضمنت الاحتفالية تقديم عرض قصير تم إعداده خصيصًا لهذه
كما تم تكريم عدد من رموز المسرح هم المخرجون فهمي الخولي، خالد جلال وعبدالرحمن الشافعي، وكذا تكريم النجمة رجاء حسين، والمخرج حمدي طلبة ، وأسماء الراحلين الكاتب د.محسن مصيلحي، مصمم الديكور حسين العزبي ، المخرج حسين محمود ، وتكريم خاص لاسم الراحل د. علي الراعي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تحضر احتفالية يوم المسرح المصري وتكرم عددًا من المبدعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.