شاهد .. محمد رمضان يطرح البوستر الرسمي لكليب يا حبيبي

طرح النجم محمد رمضان البوستر الرسمي لكليب يا حبيبي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكشف محمد رمضان عن موعد طرح كليب يا حبيبي قائلًا: أنتظروا الكليب الرسمي يا حبيبي إن شاء الله غدًا مع النجم العالمي جيمس .. على قناتي الرسمية بموقع يوتيوب . قائلًا: أنتظروا الكليب الرسمي يا حبيبي إن شاء الله غدًا مع النجم العالمي جيمس .. على قناتي الرسمية بموقع يوتيوب . Advertisements يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان تيك توك، وشارك في غناء الكليب النجم العالمي سوبر ساكو، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما كسر الكليب حاجز الـ 16 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. كليب بعنوان، وشارك في غناء الكليب النجم العالمي سوبر ساكو، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما كسر الكليب حاجز الـ 16 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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