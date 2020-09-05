بـ برومو البرنامج .. خالد سليم يكشف موعد عرض قعدة رجالة 3

طرح النجم خالد سليم برومو برنامج قعدة رجالة الموسم الثالث، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ويبدأ عرض برنامج قعدة رجالة 3 بداية من يوم السبت الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري على شاشة قناة Advertisements osn. osn. <br /> ومن ناحية آخرى يشارك النجم خالد سليم في بطولة مسلسل جمال حريم، والمسلسل من إخراج منال الصيفي، وبطولة كل من نور، كريم عبد الخالق، حازم سمير، إسلام جمال، محمد شاهين، فراس سعيد، دينا فؤاد، رنا رئيس.

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