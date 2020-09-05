حماقي ونجوم العالم يدعمون لبنان بحفل ضخم بعنوان "صوت بيروت" عبر أنغامي

يستعد الميجا ستار محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم اون لاين لصالح المتضررين من إنفجار بيروت.
وتجرى تجهيزات حفل حماقي بإستخدام تقنيات خاصة
ومن المقرر أن يطل النجم المصري للمشاهدين حول العالم أون لاين عبر أنغامي في التاسعة بتوقيت بيروت مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 سبتمبر من الشهر الجاري .
غنائية ضخمة وكرسالة لدعم لبنان والشعب اللبناني
يحمل الحفل عنوان "صوت بيروت" ويشارك في احيائه العشرات من مشاهير النجوم العرب والعالميين بالصوت والصورة في تظاهرة فنية
" صوت بيروت " من الشرق إلى الغرب حيث يجتمع النجوم في حفل مصوّر يبثّ على تطبيق أنغامي تزامنًا مع حملة لدعم المتضررين، إذ سيتمكّن المتابعون على مدى أكثر من ساعتين أن يشاهدوا فنانيهم المفضّلين ويتبرّعوا لضحايا بيروت من خلال الضغط على زرّ التبرّعات المرافق للحدث الفني
الجدير بالذكر أن آخر أعمال حماقي " هو ده حبيبي" احتلت المراكز الأولى على تطبيق أنغامي في العديد من الدول العربية.
وكان حماقي قد أطلق خلال الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي التي فرضت بسبب جائحة "كورونا " أغنية "علي قد الشوق" للعندليب عبد الحليم حافظ للتخفيف عن محبيه فترة الحظر وعلق عليها" قائلا:"اكثر الأغاني اللي بحبها"
ونال المقطع الذي قدمه حماقي من "علي قد الشوق" حالة من الإعجاب الكبير واشادة رواد التواصل الاجتماعي بآداء حماقي.
كما يواصل حماقي العمل علي تجهيز اغاني ألبومه الجديد والتي تحتوى علي العديد من الأفكار الجديدة والمفاجاءات .
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