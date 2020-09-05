خطفت الفنانة لقاء الخميسي أنظار، جمهورها ومحبيها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشرت لقاء الخميسي صورة لأحدث إطلالتها، حيث ارتدت بندانة باللون الأحمر المنقوش، وبادي كت باللون الأبيض، وساعة شبابي باللون الأحمر. الأحمر المنقوش، وبادي كت باللون الأبيض، وساعة شبابي باللون الأحمر. Advertisements يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم الرسوم المتحركة الفارس والأميرة، والفيلم من تأليف وإخراج بشير الديك، وبطولة كل من دنيا سمير غانم، مدحت صالح، محمد هنيدي، غسان مطر، ماجد الكداوني، محمد الدفراوي، زايد فؤاد، سعيد صالح، أمينة رزق، صبري عبد المنعم، عبلة كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، غسان مطر، نهير أمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة red .. لقاء الخميسي تخطف أنظار جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.