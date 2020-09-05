جوزف كويبيرل يكسر الرقم القياسي… أكثر من ساعتين في صندوق ثلج

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 18 دقيقة

تحدى رجل نمساوي نفسه، وحطم رقماً قياسياً، إذ صمد بالوقوف في صندوق مملوء بالثلج لمدة أكثر من ساعتين.

ولم يقبل جوزف كويبيرل البالغ من العمر 42 عاماً بأن يرتدي سروالاً وبقي صامداً في الثلج كل هذه المدة.

يذكر أن الأخير تحدى نفسه للمرة الثانية وحقق رقماً أعلى من السابق.

في السياق، حقق رجل نمساوي، السبت، رقما قياسيا جديدا بالوقوف في صندوق مملوء بمكعبات الثلج، لمدة ساعتين و30 دقيقة و57 ثانية.

وبعد انتهاء التحدي، اعتبر كويبيرل أنه شهور ممتع جداً، والدفء جميل جداً.

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وفي السياق، قضى الشاب الذي قام بالتحدي ويسمى جوزيف كويبيرل (42 عاما)، الذي لم يكن يرتدي سوى سروالا للسباحة، هذه المدة وهو مغطى بالثلج حتى كتفيه وواقف داخل صندوق شفاف ضاما ذراعيه إلى صدره.

وحطم كويبيرل رقمه القياسي السابق الذي حققه، العام الماضي، لأطول فترة يتعرض فيها كامل الجسم للثلج وهي ساعتان وثماني دقائق و47 ثانية.

وبعد خروجه من المسبح المتجمد ليستمتع بالجو المعتدل في بلدة ميلك على نهر الدانوب حيث كان حشد صغير يتابعه، قال كويبيرل للصحفيين “إنه شعور رائع.. الشمس قبل كل شيء.. الدفء جميل”.

وتابع قائلا: “سأعمل على وضع جوربين (على قدمي)، فأول جزء (في الجسم) يحتاج للتدفئة هو قدماك”.

في مقبل آخر، حاول نجم ريال مدريد جاريث بيل سابقاً التماسك وعدم الاستسلام لصدمة الماء المثلج فوق رأسه، بعدما خاض التحدي الخيري لدعم مرضى ضمور الأعصاب.