شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى مش أولهم.. حكاية النجوم مع "الطبطبة" أبرزهم شادية ونانسى عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب النجم الإماراتي حسين الجسمى، في حالة سعادة كبيرة على جمهوره في مختلف الدول العربية، بعد أن طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "بالبنط العريض"، التي استطاعت ان تحقق نسب مشاهدات كبيرة تجاوزت الـ 60 مليون في 20 يوما فقط منذ طرحها، وتغنى بها الكثير من خلال نشر للعديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بل وتراقصوا عليها أيضا سوا كان من الجمهور العادى أو من نجوم الفن.

من ضمن عوامل نجاح أغنية "بالبنط العريض" هي كلمة "لقيت الطبطبة" والتي أصبحت لزمة على لسان كل من يستمع للأغنية، بل واستخدموها أيضا في الكثير من الكوميكس على مواقع التواصل الاجتماعى، وخلال هذا التقرير نوضح بأن "الطبطبة" لم يكن حسين الجسمى الأول في غنائها فهناك الكثير من المطربين تغنوا بها.

الفنانة الراحلة شادية

قدمت الفنانة الراحل شادية أغنية تحمل اسم "قالى كلام" واتلى غنتها ضمن فيلم "نص ساعة جواز"، وتقول كلماتها، "وطبطب الهوى علينا.. وفتح الهوى عينينا، قالي كلام أحلى كلام، من بعد ما قاله ما هنام".

النجمة نانسى عجرم

قدمت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أغنية تحمل اسم " يا اطبطب" عام 2006، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وتوزيغ طارق مدكور، وتقول كلماتها، "يا طبطب و أدلع.. يا يقولي أنا اتغيرت عليه، أنا أزعل أولع، ماهو كل همه إزاي أرضيه".

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المطرب على الحجار

قدم المطرب على الحجار أغنية تحمل اسم "طبطب"، وهى من كلمات طارق على، ومن ألحان أحمد حمدى رؤوف، وتوزيع محمد حمدى رؤوف، وتقول كلماتها، "طبطب بروحك على اللي حاسين بالقلق، وقول لهم في رب فوق لما خلق".

المطربة سوما

قدمت المطربة سوما أيضا أغنية بعنوان "طبطب على قلبى"، وهى من كلمات محمد جمال، وألحان أحمد القاضي، وتقول كلماتها، "طبطب على قلبي بحنية و نده ليا وقالي اتهني.. من الفرحة اللي بعيشها في قربك كل ما أشوفك قلبي يغني.

أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتى حسين الجسمى حققت نجاحا كبيرا وتسببت في صدى قوى على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى من ألحان حسين الجسمى ومن كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.