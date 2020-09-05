شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تنضم لمبادرة زهير مراد لمساعدة ضحايا انفجار بيروت "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة سيلين ديون إلى حملة مصمم الأزياء اللبنانى زهير مراد ومبادرته لجمع التبرعات لصالح لبنان، من خلال تصميمه تي شيرت يطرحه للبيع عبر موقع على الإنترنت وتذهب أرباح بيعه لإحدى الجمعيات المهتمة بتوفير الاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت.

ونشر مراد صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ 52 عاماً، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهي ترتدي تي شيرت الحملة التي صممها لدعم الشعب اللبناني في أزمته.

Advertisements

ورغم خسارته الكبرى الناتجة عن انفجار بيروت، أطلق المصمم اللبناني العالمي زهير مراد تلك المبادرة لجمع التبرعات للبنان، قبل أيام، وذلك من خلال تصميمه لتي شيرت يطرحه للبيع عبر موقع على الإنترنت وتذهب أرباح بيعه لأحد الجمعيات المهتمة بتوفير الاحتياجات الإنسانية لسكان مدينة بيروت.

ونشر زهير مراد صورته معلقا عليها بكتابة: "انضموا إلىّ فى مساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير خلال هذه المأساة المدمرة.. 100٪ من أرباح هذا القميص ستدعم جهود الإغاثة، المتواجدة حاليًا على الأرض اللبنانية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت لدعم البلد".