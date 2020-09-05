شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطرب اللبناني سمير حنا بعد مسيرة فنية امتدت لـ 40 عاما وأكثر من 300 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن انتابت الوسط الفني في لبنان وجمهور المطرب سمير حنا بعد إعلان خبر وفاته مؤخرًا، حيث حرص عدد كبير من رواد تويتر من جمهور المطرب الراحل على نعيه منذ إعلان خبر وفاته من قبل الحساب الرسمي لقناة MTV Lebanon New كما حرصت الفنانة كارمن لبس على نعيه من خلال تويتر أيضاً بعدما كتبت: " وداعًا سمير حنا.. الله يرحمه ويصبر أهله".



سمير حنا

المطرب سمير حنا عاش مسيرة طويلة مع جمهور قدم خلالها العديد من الأغنيات الناجحة في مشوار غنائي امتد لقرابة الـ 40 عام 35 سنة ومن أبرز أغانيه "معليش الله يسامحك" للفنان الياس الرحباني الذي يعتبر من أكثر الملحنين تعاوناً معه بحوالي 18 لحنا إلى أغنية "الليلة يا ويلي شو بدو يصير "لفيصل المصري، إلى "يا قمر لو رحت بعيد" والذي لحنها له غسان الرحباني وكان بعمر الـ14 سنة وقتها، إلى "خصرك لما مال" لايلي شويري، وصولا إلى "يللي مش عارف اسمك" و"الولي عنك دلوعة" و"قالولي كتبوا كتابا" و"لبسنا شراويل جدودنا".

كما أنه يمتلك مسيرة حافلة من الأغاني الوطنية التي أبرزت وطنيته العالية من خلال أغاني عديدة غناها لبلده لبنان وجيشها، وقد اشتهر بعبارته الشهيرة حينما سأله أحد المعجبين عن أبرز الأغاني المحببة له فقال: "لن أختار من بين أكثر من 300 أغنية غنيتها".