محمد حماقي يحيى حفلا غنائيا لصالح المتضررين من انفجار مرفأ بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم محمد حماقى حفلا غنائيا "أون لاين"، لصالح المتضررين من انفجار مرفأ بيروت على إحدى المنصات الغنائية يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الساعة 9 مساءً بتوقيت بيروت، إلى جانب عدد من الفنانين من العالم العربى وهم راغب علامة وسعد لمجرد والشاب خالد وبلقيس لدعم المتضررين.

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حماقى

‏كان النجم محمد حماقى قد احتفل بوصول نسبة مشاهدة ألبومه "كل يوم ‏من ده" على موقع "يوتيوب" إلى 500 مليون مشاهدة، وكتب عبر ‏حسابه بموقع "إنستجرام" "500 مليون شكرًا .. نصف مليار مشاهدة ‏على يوتيوب وأنغامى خلال عام ونصف فقط.

وتضمن الألبوم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: ‏الجانب الأول يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، ‏و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، ‏‏"البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فيتضمن أغانى "قدام الناس"، ‏‏"كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا ‏حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زى ما حنا"، ‏و"قالو عنك"، "خدنى إليك‎".‎

وتضمن الألبوم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: ‏الجانب الأول يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، ‏و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، ‏‏"البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فيتضمن أغانى "قدام الناس"، ‏‏"كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا ‏حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زى ما حنا"، ‏و"قالو عنك"، "خدنى إليك‎".‎