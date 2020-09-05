محمد حماقي يحيى حفلا غنائيا لصالح المتضررين من انفجار مرفأ بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم محمد حماقى حفلا غنائيا "أون لاين"، لصالح المتضررين من انفجار مرفأ بيروت على إحدى المنصات الغنائية يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الساعة 9 مساءً بتوقيت بيروت، إلى جانب عدد من الفنانين من العالم العربى وهم راغب علامة وسعد لمجرد والشاب خالد وبلقيس لدعم المتضررين.
حماقى
كان النجم محمد حماقى قد احتفل بوصول نسبة مشاهدة ألبومه "كل يوم من ده" على موقع "يوتيوب" إلى 500 مليون مشاهدة، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "500 مليون شكرًا .. نصف مليار مشاهدة على يوتيوب وأنغامى خلال عام ونصف فقط.
وتضمن الألبوم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: الجانب الأول يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، "البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فيتضمن أغانى "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زى ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدنى إليك".
وتضمن الألبوم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: الجانب الأول يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، "البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فيتضمن أغانى "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زى ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدنى إليك".
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