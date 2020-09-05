شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد المرشحة الأولى لفيلم "مطبعة هرم" أمام خالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج سامح عبد العزيز تحضيرات فيلمه الجديد "مطبعة هرم" للنجم خالد الصاوى والفنان حمدى المرغنى، واختيار الفنانين المشاركين فى بطولة العمل لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة بعد الانتهاء من إبرام تعاقدات النجوم.

ورشحت الفنانة هنا الزاهد لتقوم بدور البطولة النسائية أمام خالد الصاوى والميرغنى ووافقت على المشاركة بشكل مبدئى، ومن المقرر أن يتم التعاقد معها خلال أيام، وجارى اختيار باقى الممثلين فى الوقت الحالى، كما يقوم مخرج العمل بمعاينة الديكورات قبل انطلاق التصوير.

Advertisements

وكانت آخر أعمال هنا الزاهد السينمائية فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك فى بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى حول "عمر" الدكتور فى كلية علوم، الذى يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.