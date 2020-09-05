فضل شاكر يدعم بلاده بـ"صباح الخير يا لبنان"

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان "صباح الخير يا لبنان"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية "صباح الخير يا لبنان.. يا ساكن بفضا الوجدان.. يا أجمل ما خلق ربي.. بلد أكبر من الأحزان.. صباح الخير لبوابك.. لورد مزين عتابك.. صباح الجنة ع ترابك.. يا نور وزينة الأوطان.. صباحك عالمدى أخضر.. صباحك ريحة العنبر.. تجي وتفيق الفنجان".



الأغنية من تأليف الشاعرة سهام شعشاع وألحان أيمن قميحة وتوزيع عمر صباغ وإشراف عام إياد النقيب.

Advertisements

وكان فضل شاكر طرح مؤخرا أغنية بعنوان "وحشتوني"من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاجه.

يذكر أن فضل شاكر من مواليد 1 أبريل/نيسان 1969، واحترف الغناء منذ الصغر، ويضم أرشيفه الغنائي 11 ألبوما، منها "بياع القلوب، حبك خيال، ليالي بيروت، سهرني الشوق، الحب القديم، والله زمان".

وفي 2012 أعلن اعتزاله وقرر الانسحاب من الساحة الفنية، وفي 2018 عاد للغناء مرة أخرى وطرح عددا من الأغنيات الجديدة.



