رنا سماحة تختار "7 رجالة" عنواناً لألبومها الجديد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: قررت الفنانة المصرية الشابة رنا سماحة اختيار "7 رجالة" ليكون عنواناً لألبومها الغنائي الجديد؛ بعد أن أتاحت للجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي المساهمة في القرار من خلال التصويت على عدة إحتمالات.

وكانت سماحة قد نشرت عبر حسابها بموقع "تويتر"، فيديو يتضمن عدداً من الأسماء التي رشحتها للجمهور، وعلقت قائلة: "زي ما إتعودت انكم دايماً بتشاركوني كل حاجه قررت إن انتوا اللي هتختاروا اسم الألبوم".

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وتضمنت اقتراحاتها للجمهور 10 أسماء هي: "نقطة ضعف، عندي الجرأة، 100 مليون عاملة، بقيت شبهك، قلبي معلم، 7 رجالة، حياتي تخصني، خانت نفسها، اسمه إيه، و تتر النهاية".

يذكر أن سماحة طرحت مؤخراً أغنية "تعيش يا لبنان"، تضامنا مع الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.