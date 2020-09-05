وفاة المطرب سمير حنا بعد صراع مع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

توفي المطرب اللبناني سمير حنا، مساء اليوم، عن عمر يناهز الـ74 عاما، تاركًا إرثًا فنيا كبيرًا في عالم الأغنية اللبنانية.

وأعلن حساب قناة MTV اللبنانية، عن وفاة المطرب الكبير، ما أثار حالة من الحزن لدى جمهوره ومحبيه في الوسط اللبناني.

سمير حنا، قدم العديد من الأغنيات الناجحة خلال مشواره الفني، أبرزها: "ما زال بحب ربينا"، "يللي مش عارف اسمك"، "لا تروحي"، "يا قمر"، "معليش الله يسامحك"، "الليلة يا ويلي شو بدو يصير"، "يا قمر لو رحت بعيد"، وغيرها من الأغنيات.