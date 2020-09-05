"المرض تمكن منه".. تامر حمزة يطالب بالدعاء للفنان جمال يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف المخرج تامر حمزة، عن تعرض الفنان جمال يوسف لوعكة صحية مؤخرًا، دون الكشف عن تفاصيلها، من خلال حسابه بموقع "فيس بوك".

ونشر "حمزة"، صورة لـ "يوسف"، وعلق: "اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة، ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال اتمكن منه المرض ومافيش حاجة بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعوله، جمال محتاج دعوتنا".

الفنان جمال يوسف شارك في العديد من الأعمال، أبرزها: "التوأم، أم كلثوم، فارس بلا جواد، الليل وأخره، عباس الأبيض في اليوم الأسود، مبروك جالك قلق، ريا وسكينة، حدائق الشيطان، القاصرات، وغيرها.