سلوى محمد علي تعلن وصيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

أعلنت الفنانة سلوى محمد علي، عن وصيتها، عقب رحيلها عن عالمنا. وقالت سلوى، ببرنامج "3 ستات" على قناة صدى البلد: " كل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح.. وكان هناك تقليد لخروج جنازة كل ممثل مسرح من المسرح القومي".

وتابعت، أن وصيتها هي خروج جنازتها من المسرح القومي، لمشاركتها في العديد من المسرحيات التي عرضت على خشبته.

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وأضافت: "التمثيل يعد ثاني أصعب مهنة في العالم، وهذا ما أكده علماء الاجتماع، وقالوا أن المهن الأصعب في العالم، العمل بالمناجم وتليها التمثيل".

يذكر أن، سلوى محمد علي، شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل" بـ ١٠٠ وش"، وآخر أعمالها السينمائية فيلم" صاحب المقام ".