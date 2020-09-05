إليسا تحذر: "ما راح أتهاون معكم "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن استيائها من التعليقات التي تتلقاها حول أصدقائها، مؤكدة إنها لم تتهاون في هذا الأمر.

وغردت إليسا عبر حسابها بـ"تويتر": "تويتر أساسه الاختلاف بالرأي وما عندي مشكلة يكون في تباين بالآراء عن شغلي، لأنه هيدا فن وذوق".

وأضافت: "لكن اللي ما ممكن إقبلو هو الانتقاد وحتى التنمر بحق أصدقائي لأسباب مختلفة وما رح أتهاون مع أي حدا بيعتمد هالأسلوب".

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من ناحية أخرى، أطلقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم "صاحبة رأي" لـ إليسا، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، والألبوم هو الـ12 في مسيرتها، وتضمن 18 أغنية منوعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية باللغة الفرنسية، هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène.

والأغنيات التي تضمنها الألبوم هي: "صاحبة رأي، أغانينا، عظيمة، كنت دايمًا تحت ضغط، وفي، مباحة ليك، حبة اهتمام، على حس حكايتنا، هعتبرك مُت، غلطة وقت، أنا شبه نسيتك، هنغني كمان وكمان، ليك لوحدك، وإنت قصادي، إلى الله، بنحب الحياة، قهوة الماضي، والأغنية الفرنسية Mourir sur scène".

وتعاونت إليسا في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم: "محمد قاياتي، محمد يحيى، عادل حقي، نادر عبدالله، ألحان محمد رحيم، أحمد إبراهيم، جمال ياسين، كميل خوري، بهاء الدين محمد، زعيم، نور، أمير طعيمة، ألحان زياد برجي، رامي جمال، وسام عبدالمنعم، مدين، أحمد عبدالسلام، أيمن قميحة، وليد سعد، شادي نور، محمد يحيى، إلهامي دهيمة، أسامة مصطفى، سامر أبو طالب، جورج قسيس، ملاك عادل، عمر ساري، محمد بشار، نصر محروس، أمير محروس، سهام الشعشاع.