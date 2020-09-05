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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان تامر حسني، على مداعبة جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه على إنستجرام.
ونشر تامر، صورة له من أمام منزله وهو مبتسما، وعلق موجها رسالته لجمهوره : "يا نهار الشوق، على أجمل ناس".
يذكر أن، كليب "اختراع" لتامر حسني ومحمود العسيلي، الذي طُرح مؤخرا، حقق نجاحا على يوتيوب.
أغنية "اختراع" من إخراج تامر حسني، وكلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، و ألحان أحمد زعيم، وتوزيع ومكساج وسام عبد المنعم.
كانت هذه تفاصيل خبر من أمام منزله.. هكذا مازح تامر حسني جمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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