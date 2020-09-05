من أمام منزله.. هكذا مازح تامر حسني جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان تامر حسني، على مداعبة جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر تامر، صورة له من أمام منزله وهو مبتسما، وعلق موجها رسالته لجمهوره : "يا نهار الشوق، على أجمل ناس".

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يذكر أن، كليب "اختراع" لتامر حسني ومحمود العسيلي، الذي طُرح مؤخرا، حقق نجاحا على يوتيوب.

أغنية "اختراع" من إخراج تامر حسني، وكلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، و ألحان أحمد زعيم، وتوزيع ومكساج وسام عبد المنعم.