عمرو عرفه ينشر صورة لوالده من أول أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تشر المخرج عمرو عرفة صورة لوالده المخرج الراحل سعد عرفة، من العرض الخاص لفيلم "لقاء غير الغروب"، عبر حسابه بموقع "تويتر".

وعلق عرفة على الصورة:" كان مختلف عن جيله من المخرجين وكان لقبه ملك الرومانسية، دي صورة من العرض الخاص لأول أفلامه ( لقاء غير الغروب ) شايفين الشياكة، الفاتحة لوالدي المخرج سعد عرفة".

أخر أعمال المخرج عمرو عرفة فيلم "من 30 سنة"، بطولة أحمد السقا، منى زكي، ميرفت أمين، شريف منير، نور اللبنانية، رجاء الجداوي.