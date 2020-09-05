عمرو عرفه ينشر صورة لوالده من أول أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تشر المخرج عمرو عرفة صورة لوالده المخرج الراحل سعد عرفة، من العرض الخاص لفيلم "لقاء غير الغروب"، عبر حسابه بموقع "تويتر".
وعلق عرفة على الصورة:" كان مختلف عن جيله من المخرجين وكان لقبه ملك الرومانسية، دي صورة من العرض الخاص لأول أفلامه ( لقاء غير الغروب ) شايفين الشياكة، الفاتحة لوالدي المخرج سعد عرفة".
أخر أعمال المخرج عمرو عرفة فيلم "من 30 سنة"، بطولة أحمد السقا، منى زكي، ميرفت أمين، شريف منير، نور اللبنانية، رجاء الجداوي.
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