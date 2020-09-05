فيديو| حميد الشاعري يطرح برومو أغنية "أنا بابا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرح الفنان حميد الشاعري، اليوم، برومو أغنيته الجديدة "أنا بابا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق حميد على الفيديو مكتفيًا بالإشارة لاسم الأغنية "أنا بابا". Advertisements أغنية "أنا بابا" كلمات الشاعر محمد البوغة، ألحان مديح محسن، توزيع أمين نبيل محمد. طرحت شركة "كامب"، أغسطس الماضي، أولى أعمالها الفنية بعد إعلان التعاقد مع النجم حميد الشاعري، وهي أغنية "إيه جابك" للمطرب الشاب يوسف، الذي يعد أحدث اكتشافات الشاعري. أغنية "إيه جابك" من كلمات محمد عاطف وألحان مدين وتوزيع حميد الشاعري.

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