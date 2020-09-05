وفاة والد أيمن عزب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان أيمن عزب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وفاة والده، قبل قليل.

وكتب أيمن "انتقل إلى رحمة الله الآن أبي ..رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. أسألكم الفاتحة والدعاء".

جدير بالذكر أن أيمن كشف قبل أسبوعين تقريبًا عن مرور والده بأزمة صحية، وكتب عبر "فيسبوك": "يا رب يشفيك يا ابي ويعفي عنك .اللهم انت الشافي المعافي اصرف عنا الأذى انك على كل شيء قدير".



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