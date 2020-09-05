تامر حسين يحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده

أحيا الشاعر تامر حسين الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح تامر حسين قائلًا: النهارده الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدى الغالى وربنا يغفرله ويرحمه ويجعله من أهل الجنة Advertisements .. الفاتحة على روحه الطيبة. .. الفاتحة على روحه الطيبة. يذكر أن الشاعر تامر حسين طرح سابقًا أغنية في الشارع اللى جمب الجامعة، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسين، وتوزيع أحمد وجيه، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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