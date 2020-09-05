نادية الجندي تستعيد ذكريات مقابلتها بـ العالم أحمد زويل

إستعادت النجمة الكبيرة نادية الجندي ذكرى تكريم العالم الكبير أحمد زويل لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

نشرت نادية مجموعة صور لها وظهرت من خلالها برفقة العالم الكبير أحمد زويل، والكاتب الكبير يسري الجندي، والمنتج محمد فوزي، والمخرج خالد بهجت والفنان شريف حلمي، وعلقت

عليهم قائلة: أثناء لقائي بالعالم الكبير الدكتور أحمد زويل الله يرحمه يارب بعد عرض مسلسل من أطلق الرصاص على هند علام وتكريمه لنا بسبب طرح موضوع مهم وجريء لأول مرة..

وهو أغتيال العلماء خارج مصر ومشكله البحث والتقدم العلمي ومطاردة جهات أجنببة للعلماء المصريين النابهين لسرقة أبحاثهم أو منعهم

من العودة بها إلي مصر.



وأضافت قائلة: كان لقاء جميل ورائع بعتز بيه جدًا مع شخصية رائعةومعانا كاست العمل الكاتب الكبير يسري الجندي، والمنتج محمد فوزي، والمخرج خالد بهجت، والفنان شريف حلمي.

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يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة نادية الجندي مسلسل سكر زيادة، والتي شاركت من خلاله في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، وشاركها العمل كلاً من نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، مي العيطي، طارق عبد العزيز، من إخراج: وائل إحسان وتأليف: أمير جمال.