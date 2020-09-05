فيديو .. هوس يطرح أحدث أغنياته جريمتي

طرح باند هوس أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم جريمتي، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية جريمتي من كلمات محمود داوود، وألحان وتوزيع مروان فوزي، وتعد الأغنية من ألبوم بطل خارق، Advertisements والمقرر طرحه قريبًا بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية. والمقرر طرحه قريبًا بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية. يذكر أن باند هوس طرح مؤخرًا أغنية بعنوان التحفز، والأغنية من كلمات نور الدين جمال، وألحان وتوزيع محمود والي، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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