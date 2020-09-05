شاهد.. هند عبدالحليم وميرنا نور الدين في أحدث ظهور لهما

شاركت الفنانة هند عبد الحليم متابعيها صور جديدة لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

نشرت هند صور لها وظهرت

من خلاها برفقة الفنانة ميرنا نور الدين، وعلقت عليها قائلة: ميمي، وعلقت ميرنا عليها قائلة: "دودي"، كما علقت الفنانة أسماء جلال قائلة: "بحبكو".

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يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم وميرنا نور الدين الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، إخراج مصطفى أبو سيف، ويستكملا حاليًا تصوير دورهما في الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات.