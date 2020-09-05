نسرين طافش تروج لمسلسلها الجديد الوجه الإخر

روجت الفنانة نسرين طافش لمسلسلها الجديد الوجه الأخر، وجاء ذلك على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام. وكشفت نسرين طافش موعد عرض المسلسل، قائلة: مواعيد عرض مسلسل الوجه الأخر، الليلة على قناه cbc، وهنأتها الفنانة عائشة بن أحمد قائلة: مبروك يا قمر. Advertisements يذكر أنه يتم انطلاق حلقات مسلسل الوجه الآخر مساء اليوم، السبت 9 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، عبر شبكة قنوات cbc، من بطولة ماجد المصري، ندى موسى، مادلين طبر، أحمد سعيد عبد الغني، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش . مسلسل الوجه الآخر مساء اليوم، السبت 9 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، عبر شبكة قنوات cbc، من بطولة ماجد المصري، ندى موسى، مادلين طبر، أحمد سعيد عبد الغني، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش .

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