دي جي خالد وجاستن بيبر ودريك يكسرون حاجز الـ 14 مليون مشاهدة

كسر الدي الجي العالمي خالد والنجم العالمي جاستن بيبر والنجم العالمي دريك حاجز الـ 15 مليون نسبة مشاهدة في أقل من 48 ساعة، وذلك منذ طرحهم أحدث كليباتهم pop star، وجاء ذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

يشار إلى أن الدي جي العالمي خالد طرح مؤخرًا كليب بعنوان You Stay، كما كسر الكليب حاجز الـ 63 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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يذكر أن النجم العالمي جاستن بيبر طرح مؤخرًا كليب بعنوان Yummy، كما كسر الكليب حاجز الـ 487 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

جدير بالذكر أن النجم العالمي دريك طرح مؤخرًا أغنية بعنوان Laugh Now Cry Later، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.