محمد رشاد يحتفل بمليون متابع على انستجرام

احتفل الفنان محمد رشاد بوصول عدد متابعيه لمليون متابع على صفحته الرسمية عبر موفع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

ونشر رشاد صورة له وعلق عليها قائلًا:1 مليون، شكرًا من كل قلبي.

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يذكر أن المطرب محمد رشاد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان في غيابه

تمام، على طريقة الريليكس فيديو، هى من ألحان حسن سراج، توزيع أسامة عبد الهادى كلمات هشام عبد الحليم، هندسية صوتية وماستر مصطفى رؤوف، والتي حققت أكثر من 125 ألف مشاهدة عقب طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.