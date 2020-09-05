عبير صبري تروج لفيلمها الجديد زنزانة 7

روجت الفنانة عبير صبري لفيلمها الجديد زنزانة 7، ، وجاء ذلك على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك.

نشرت عبير صورة أفيش فيلم زنزانة 7، وعلقت عليها قائلة: يوم

٩/١٦ باذن الله في السينمات فيلم زنزانه 7 ، وبارك لها جمهورها وتمنو لها نجاح الفيلم.

يذكر أن فيلم فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعى، أحمد التهامى، مدحت

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تيخا، مايا نصرى، ‏إيهاب فهمى، منة فضالى، من تأليف : حسام موسى، و‏إخراج: إبرام نشأت.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال عبير صبري مسلسل خيانة عهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من يسرا، تيام قمر، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان.