هيفاء وهبي مشيدة بـ فارس سعيد: ممثل موهوب ومصمم داخلي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها صورة جديدة لها، وجاء ذلك على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.
نشرت هيفاء صورة لها وظهرت من خلالها برفقة الفنان فراس سعيد، وعلقت عليهاقائلة:هذا الرجل الوسيم، سوري / أرجنتيني، ممثل موهوب ومصمم داخلي، وله صوت رائع، أنا سعيدة لأنني عملت معك.
يذكر أن هيفاء انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسلها الجديد أسود فاتح، وكان المسلسل قد تعرض لتأجيلات
المسلسل من بطولة أحمد فهمي، معتصم النهار، روجينا، عمر السعيد، رانيا منصور، نانسي صلاح، حسام الجندي، شريف سلامة، فراس سعيد"، ومن تأليف:شريف يسري، إخراج:كريم العدل.
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