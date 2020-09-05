السفير دعاء عماد الدين يدعم مبادرة مسرح وملعب

أكد الدكتور دعاء عماد الدين سفير التنمية والتطوير والإنسانية والسلام بالأمم المتحدة، والسفير الفخري لسفراء الإعلام العرب بجمهورية مصر العربية، دعمه لمباردة مسرح و ملعب لما تحتويه المبادرة من أهداف سامية تهدف إلى الأرتقاء بالذوق عالعام لدى الشباب وتفعيل دور المسرح لبث الثقافة والتحضر بينهم.

وأعرب عماد الدين عن تحمسه وأعجابه الشديد ودعمه الكامل للمبادرة، قائلًا: إن المبادرة ستوجه الطاقات الإيجابيه للشباب نحو مجالات الإبداع الفني بجميع أنواعه والتنوع الثقافي بكافة أطره ومناهجة مما يجعل

المبادرة مشروع قومي من الدرجه الأولي ، كما أضاف بعض الآراء التي ستساهم في نقله حضاريه كبيره على مستوى المبدعين من الشباب المصري.

وتابع: أن إمكانية تعاون وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي و وزارة الإعلام و أكاديمية الفنون لإنجاح هذه المبادرة المتميزه مؤكدًا ضرورة الإهتمام بالمبدعين من ذوي الإحتياجات الخاصة ذوي الهمم بتسليط الضوء علي مهاراتهم المتعددة.

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وأضاف الشاعر أحمد سمك مدير

عام إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، والمنسق العام للمبادرة انها تهدف لتفعيل المشاركه والتنسيق بين المؤسسات الشبابية وبين المؤسسات الثقافية، من خلال ثلاثة محاور مهمة وهي : الدعم اللوجيستي، والدعم الفني، وإكتشاف المواهب، وذلك لدعم المزج والتعاون والتنسيق التنفيذي بين مؤسسات وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات وزارة الثقافة.

وتهدف المبادرة إلى إستغلال وتنمية طاقات الشباب الفنية والثقافية المتنوعة والتي تهدف بربط الشباب بالمؤسسات وجعلها تعمل من أجل إستغلال أقصى طاقة وموهبة لدى الشباب وتوجيهها فيما يفيد المجتمع وتقدمة ورقية تماشيًا مع سياسة الدولة والقيادة السياسة من أجل تكامل الخدمات المقدمة للشباب في كل ربوع مصر.