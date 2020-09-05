رحيل الفنان اللبناني سمير حنا

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 3 دقائق

رحل الفنان اللبناني القدير اللبناني سمير حنا.

وترك هذا الفنّان الكبير بصمةً عميقة لدى كلّ لبنانيّ أصيل.

ولد حنا عن عمر 1946 في قرية كرخا الجزينيّة، سالكاً درباً صعباً على ساحة الطرب اللبناني، قبل أن ينتقل للعيش لسنوات طويلة في الغربة مُسجّلاً مآخذ عدّة على واقع الفنّ اللبناني.

من أجمل أغانيه “ما زال بحب ربينا”، يللي مش عارف اسمك”، “لا تروحي”، “يا قمر”، وغيرها من أبرز الأغاني الطربيّة التي طبعت مسيرته الفنيّة الإستثنائيّة.