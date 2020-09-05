مايلي سايروس لم تعد نباتية

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت المغنية الأمريكية، مايلي سايرس، أنها لم تعد تتبع نظاماً غذائياً نباتياً صارماً، بعدما إكتشفت أنه يؤثر سلبا على صحتها.

وناقشت سايرس أسباب عدم كونها نباتية خلال مقابلة مع المذيع، جو روغان، في البودكاست "The Joe Rogan Experience"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وقالت المغنية البالغة من العمر 27 عاماً: "كنت نباتية لفترة طويلة جداً، وكان علي إدخال الأسماك والأوميغا في حياتي، لأن عقلي لم يكن يعمل بشكل صحيح".

وأشارت إلى أنها اتبعت أكثر نظام غذائي نباتي يتسم بالصرامة والقسوة من عام 2013 إلى 2019، لكنها تعرضت خلال تلك الفترة لعوامل صحية جعلتها تتخلى عن التزامها بأن تكون نباتية، وهي معاناتها من آلام شديدة في الفخذ، وأنها تمارس مجهوداً على معدة فارغة، كما أنها لاحظت أن لديها سوء تغذية.

وإستعادت سايرس ذكرياتها مع أول وجبة بروتين تناولتها بعد إقلاعها عن أن تكون "نباتية"، وكانت عبارة عن سمك مشوي أعده لها زوجها السابق، الممثل ليام همسوورث، الذي انفصلت عنه في أغسطس/ آب 2019.

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وقالت: "بكيت لفترة طويلة عندما تناولت السمك، لقد آلمني أن أتناول السمك".

وأكدت سايرس أنها أصبحت "أكثر حدة" على حسب تعبيرها، وحالتها الصحية في تحسن وقوة، بعد تناولها للحوم والغلوتين، وذلك مقارنة بالفترة التي كانت تتناول نظاماً غذائياً نباتياً بالكامل.

وتابعت، أنها تعوض إقلاعها عن أنها "نباتية" برعاية العديد من الحيوانات الأليفة، منوهة إلى أن لديها 22 حيواناً في مزرعتها في ناشفيل، و22 حيوانا آخر في منزلها بكلاباساس.

وعن طلاقهما من ليام همسوورث أخبرت روغان أنه كان من الصعب أن تمر بطلاق علني للغاية.

وقالت: "ما كان مزعجًا حقًا لم يكن حقيقة أنني أدركت أنا وشخص أحببته أننا لا نحب بعضنا البعض بالطريقة التي اعتدنا عليها بعد الآن ، هذا جيد ، يمكنني قبول ذلك".

ولكن "لا يمكنني قبول الإساءة ، وكل القصص التي روجت عن الأمر. إنه لأمر مدهش أن يعتقد الجمهور أنه لا توجد فجوة زمنية لم يروا أن ذلك قد يكون هو ما أدى إلى الإنفصال."

وشبّهت الوقوع في الحب بالإدمان وقالت إنها واجهت صعوبة في إنهاء الزواج، مقارنة نفسها بطفل يفقد راحة اللهاية.

وتضيف سايروس: "كان ذلك الشيء الذي كنت بحاجة إليه فقط، كنت أخشى التخلي عن مساحة الأمان". وتستدرك: "ولكن في الواقع ، معرفة أنني كنت أستسلم لإدمان جعلني أشعر بأنني أسوأ بكثير."