شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تستعيد ذكريات زيارة أحمد زويل لفريق "من أطلق الرصاص على هند علام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نادية الجندي على استعادة ذكرياتها بلقاء فريق مسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام" مع العالم المصرى أحمد زويل بعد عرضه والذى طرح موضوع اغتيال العلماء وسرقة أبحاثهم ومطاردتهم جهات أجنبية للعلماء المصريين لأول مرة، ونشرت الفنانة نادية الجندى، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة مع فريق المسلسل مع الدكتورأحمد زويل، وعلقت قائلة:" أثناء لقائي بالعالم الكبيرالدكتور أحمد زويل الله يرحمه يارب بعد عرض مسلسل من أطلق الرصاص على هند علام وتكريمه لنا بسبب طرح موضوع مهم وجريء لأول مرة وهو اغتيال العلماء خارج مصر ومشكلة البحث والتقدم العلمي ومطاردة جهات أجنبية للعلماء المصريين النابهين لسرقة أبحاثهم أو منعهم من العودة بها إلي مصر".



نادية الجندى عبر انستجرام

وأضافت:"كان لقاء جميل ورائع اعتز به جدا مع شخصية رائعة ومعانا كاست العمل الكاتب الكبير يسري الجندي والمنتج محمد فوزي والمخرج خالد بهجت والفنان شريف حلمي".



نادية الجندى وأحمد زويل

وظهرت النجمة نادية الجندي منذ أسابيع قليلة فى أحدث جلسة تصوير لها، ارتدت خلالها قبعة بيضاء وفستانا قصيرا يظهر أنوثتها، بألوانه الصيفية الزاهية، فى أحد الأماكن الساحلية.

وكانت النجمة الكبيرة نادية الجندى، استعادت ذكريات تصوير فيلم الباطنية الذى مر على عرضه 40 عاما، وشاركت نادية الجندى صورا من تصوير الفيلم على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعرضت صور مشاهد جمعتها بالعمالقة الراحلين فريد شوقى وأحمد زكي، وذكرت تفاصيل العمل قائلة: "فيلم الباطنية 25 أغسطس 1980، قصة إسماعيل ولى الدين، سيناريو وحوار مصطفى محرم وشريف المنباوى، إنتاج محمد مختار، وإخراج حسام الدين مصطفى".

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نادية الجندى وفريق عمل مسلسل من أطلق الرصاص على هند علام

وفى وقت سابق، استعادت نادية الجندى ذكريات تصوير مسلسها "مشوار امرأة" الذى عرض عام 2004، وجسدت فيه شخصيتى "زينات – أمل"، مع المخرج أحمد صقر والفنانين محمد أبو داود، محمد رياض، مادلين طبر، ومدير التصوير مأمون عطا.