شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل الفلسطينى زين أبو دقة يهدى أغنية "شوارع بيروت" لشعب لبنان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الطفل الفلسطينى زين أبو دقة، أغنية جديدة بعنوان "شوارع بيروت" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، ويرجع أصل الأغنية للفنان مارسيل خليفة، وقد أهداها الطفل لشعب لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذى راح ضحيته الكثير من الضحايا والمصابين. Advertisements يذكر أن الطفل الفلسطيني زين أبو دقة طرح مؤخرا، فيديو كليب جديد باللهجة المصرية بعنوان "فكك ‏بقى"، الأغنية من كلمات ولحن رزق الجوجو، توزيع موسيقى وماستر على الجوجو، ‏ناى إسماعيل الحرازين، قانون فراس الشرافى، جيتار محمد زهد، إشراف عام سامر أبو ‏دقة، إخراج محمد لبد.‏ ‏الطفل زين أبو دقة، هو طفل فلسطينى يعيش فى بلجيكا ولديه موهبة الغناء.

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