شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى تكشف كواليس "صابر وراضى" وتتحدث عن علاقتها مع أحمد آدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة اللبنانية رزان مغربى تصوير دورها فى فيلم "صابر وراضى"، خلال الأسبوعين المقبلين بعد فترة توقف منذ عيد الأضحى الماضى، حيث تقدم البطولة النسائية أمام الفنان أحمد آدم، ويشاركها العمل محسن محيى الدين، يسرا المسعودى وإنتاج أحمد السبكى، وإخراج أكرم فريد.





وقالت رزان مغربى أنها تجسد شخصية جاسمين تعمل سكرتيرة لدى الفنان محسن محيى الدين، الذى يجلس على كرسى متحرك، وتتعرض للعديد من المشاكل وتحلها مع راضى والذى يجسده الفنان أحمد آدم خلال أحداث العمل.

وكشفت عن أصعب المشاهد التى تعرضت لها خلال أحداث العمل حيث قالت إن مشهد تحطيم مجموعة من التحف الثمينة تسبب فى إرهاقها، حيث تعرضت للإجهاد خلال تصويره، ووصفته بمشهد حلو وممتع.

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وتحدثت عن علاقتها مع النجم أحمد آدم حيث قالت إنه كوميديان بدرجة غير معقولة وله مستقبل كبير في السينما، حيث تربطهما علاقة صداقة وطيدة ويعتبر بمثابة شقيقها، كما أنها استمتعت بتجربتها مع المنتج السبكى وأحبت التعامل معه وأيضا المخرج أكرم فريد الذى يحرص على توضيح كل كبيرة وصغيرة خلال اللوكيشن.





وأشارت إلى أن دورها لم تقدمه من قبل وبعيدا عن شخصيتها الحقيقية، كما أنه يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل في أحد أعمالها مثل "رسايل"، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي يبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي كعادة أحمد آدم في أعماله، إلا أنه يبتعد في هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها في آخر فيلمين وهما "قرمط بيتمرمط" العام الماضى و"القرموطى على خط النار" عام 2017.