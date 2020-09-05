شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف ذكى ينهى أزمة "نوح" فى جلسة ودية مع المنتج والمؤلف وبطل المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمع الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، فى جلسة ودية، أطراف أزمة مسلسل نوح، المنتج إيهاب طلعت، والفنان حسن الرداد، والمنتج أيمن سلامة، وتم إنهاء كافة المشاكل بين الجميع.

جاء ذلك بعد أحكام متبادلة وخلافات وقضايا لمدة تزيد على أربع سنوات تخص مسلسل "نوح"، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، وبطولة حسن الرداد، وإنتاج إيهاب طلعت والذي كان قد تم البدء في تصويره عام 2016 ثم توقف التصوير بعد أسبوع واحد، وحدثت خلافات بين الجميع أدت لوصول الخلافات للمحاكم، ولكن تدخل الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية واجتماعه أمس بجميع الأطراف وتوصله إلى حلول بعيدة عن المحاكم رضي الجميع بحكمه، وتنازل الجميع عن القضايا المرفوعة منهم أو ضدهم كحل ودي.

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مسلسل "نوح" يتناول قصة كفاح لشاب يدعى “نوح” وليس للشخصية التى يجسدها أى علاقة بسيدنا نوح، أو قصة حياته، خصوصا أن العمل ليس مسلسلا دينيا، بل اجتماعيا يناقش قضية مهمة فى المجتمع.