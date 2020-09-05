شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير آخرهم.. نجوم اعتزلوا السوشيال ميديا بسبب مضايقات الفانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض عدد كبير من الفنانين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى إلى هجوم شديد فى كثير من الأحيان، وكتابة تعليقات سلبية لهم على صورهم أو بوستاتهم، ما يؤثر على الحالة النفسية للكثير منهم، ما قد يدفعهم إلى اعتزال السوشيال ميديا وغلق حساباتهم، وهو ما حدث خلال الساعات الماضية مع النجم شريف منير.

وقد أعلن النجم شريف منير الابتعاد عن السوشيال ميديا بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه لأكثر من موقف سيئ بداية من التنمر على بناته وآخرها التعليقات الجارحة على صورته مع أحمد السقا وأحمد رزق خلال قضاء إجازتهم الصيفية.

وكتب شريف منير عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، "قررت أخد راحة من السوشيال ميديا.. أنا كنت بتعامل بقلبى وبطبعتى للى الناس عرفاها وعمرى ما جرحت حد بكلامى أبدا.. لكن أنا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد غير المبرر.. رغم تاريخى فى التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".

شريف منير

وأضاف منير "لما نزلت صورة كنت بسبق علشان اكتشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندى، لكن للأسف الموضوع دخل لطريق تانى أنا مش حبه لأن الناس شايفة إن العادى أنا اتشتم وعيلتى يتشتموا لكن مش عادى إنى أرد على الغلط".

Advertisements

واختتم شريف منير كلامه قائلا "وعلى فكرة أنتو صح مكنش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش منى على كده.. شكرا لكل جمهورى اللىى حبنى بجد وعارفنى كويس.. استراحة شوية بقا".

ولم يكن شريف منير الأول الذى قرر الابتعاد عن السوشيال ميديا فقد سبقته الفنانة كارول سماحة وأعلنت اعتزالها السوشيال ميديا فترة مؤقتة بسبب الأحداث الأخيرة التى آلمتها من انفجار مرفأ بيروت، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعى التى أصبحت أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعى.. نعود إليكم قريبا"، وبعد فترة عادت مرة أخرى إلى السوشيال ميديا.

ولفترة أعلن المطرب مصطفى حجاج، اعتزاله انستجرام وكتب قائلا: "باعتذر لخروجي من الانستجرام لفترة محدودة، أشوفكم على خير إن شاء الله"، ولكنه عاد إليه مرة أخرى.

أما النجمة شيرين عبد الوهاب بسبب الانتقادات التى وجهت، أغلقت حسابها على إنستجرام نهائيا ولم تعد إليه حتى الآن لكنها كل فترة تغرد عبر حسابها على تويتر.

وكتبت شيرين وقتها "جمهوري العزيز أنا آسفة إني بتصرف بتلقائية، وده بيسبب لي مشاكل وسوء فهم كبير ليا ولناس أنا باحترمهم وبعزهم ومبحبش أكون سبب مشاكل لهم، علشان كده أنا قررت إني هقفل حساب الإنستجرام بتاعي، بحبكم كلكم".

كما اعتزلت كل من هيفاء وهبى وشيرى عادل وأحلام السوشيال ميديا لفترة ثم عدن إليه مرة أخرى.