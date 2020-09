صور جديدة للفنان أحمد مالك خلال مشاركته فى مهرجان البندقية السينمائى

السبت 5 سبتمبر 2020

شارك الفنان أحمد مالك، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا جديدة خلال مشاركته فى مهرجان البندقية السينمائى بدورته الـ77، حيث كان يرتدى بدلة بيضاء وحرص على التقاط الصور مع عدد من المشاهير خلال فعاليات المهرجان.



يأتى ذلك بعدما عبر الفنان الشاب أحمد مالك عن سعادته لعرض فيلمه العالمى The Furnace فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى لأول مرة، بحضور أبطال الفيلم، حيث يقام للفيلم حفل، ويمر أبطال الفيلم على السجادة الحمراء، حيث نشر مالك صورة من شخصيته فى الفيلم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا : "متحمس للغاية للعرض العالمى الأول TheFurnace في الرابع من سبتمبر ضمن مسابقة Orrizzonti في مهرجان فينسيا السينمائى".

وكشف مهرجان فينسيا عن قائمة الأفلام المشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان بدورته الـ77 التى تقام فى الفترة ما بين 2-12 سبتمبر المقبل، وتضم القائمة عددا من أفضل الإنتاجات السينمائية وهى فيلم Sun Children للمخرج ماجد مجيدي، وPieces Of A Woman من إخراج كورنيل موندرسيزو، وMiss Marx من إخراج سوزانا نيتشيارلي.

كما تضم القائمة فيلم Padrenostro من إخراج كلوديو نوسى وفيلم Notturno من إخراج جيانفرانكو روزى وفيلم Never Gonna Snow Again من إخراج مالجورزتا سزومويسكا ومايكل انجليرت، إضافة إلي فيلم The Disciple من إخراج تشايتنيا تامهاني و And Tomorrow The Entire World من أخراج جوليا فون هينز و Quo Vadis, Aida من إخراج جاسميلا زبانيك و فيلم Nomadland من إخراج خولي زاهو.

Advertisements

الفنان أحمد مالك

جانب من حضور أحمد مالك في مهرجان البندقية السينمائي

حضور أحمد مالك في مهرجان البندقية السينمائي