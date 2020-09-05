ربع قرن من الجمال.. سلمى حايك تسترجع ذكريات تصدرها غلاف منذ 24 عام

السبت 5 سبتمبر 2020

استرجعت الفنانة سلمي حايك ذكريات جلسة تصوير مر عليها قرابة الربع قرن وتحديداً في عام 1996 لصالح أحد المحلات التي وضعت صورتها على الغلاف، حيث أعادت نشر صورة الغلاف عبر حسابها على موقع انستجرام وعلقت عليها بكتابة كواليس التقاط الصورة التي شعرت بالأسف أن اسمها لم يكتب آنذاك على الغلاف بقولها : "صورة غلاف مر عليها 24 عاما، من المؤسف أن اسمي لم يكتب وقتها على الغلاف بجوار الصورة".



وكانت احتفلت نجمة الأوسكار الشهيرة سلمى حايك بعيد ميلادها الـ54، وذلك خلال قضاء وقت ممتع على أحد الشواطئ، حيث ما زالت سلمى تستعرض جمالها وجسدها الممشوق أمام الكاميرات لتؤكد أنها مازالت ذات الإطلالة المذهلة.

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نشرت سلمى حايك عدة صور على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام" والتى تضم أكثر من 15.7 مليون شخص احتفالا بعيد ميلادها، وظهرت سلمى بالصور مرتدية "مايوه" ذات تصميم مثير باللون الأصفر و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Melissa Odabash " ووصل سعره إلى 246 جنيها إسترلينيا.

وبإحدى الصور التى التقطتها سلمى حايك بطريقة الـ " SELFIE " ونشرتها احتفالا بعيد ميلادها حرصت على وضع لمسات بسيطة جدا من الماكياج ، فى حين ظهر بعض الشعر الأبيض قى مقدمة رأسها وهو ما يؤكد أن سلمى تمتلك قدر كبير من الثقة بنفسها وتعلم جيدا أنها تبدو أكثر جمالا بإطلالاتها الطبيعية .