5 صور تكشف وجه الشبه بين صديقة براد بيت وأنجلينا جولى.. شاهد واحكم

السبت 5 سبتمبر 2020

منذ ارتباط النجم براد بيت بصديقة جديدة هى نيكول بوتورالسكى أصبحت محط أنظار أنظار الكثيرين من عشاق براد بيت، خاصة أنها تصغره بقرابة 30 عاما، إلا أنها تمكنت من خطف قلبه فى النهاية، وهو الأمر الذى جعل الكثيرين يقارنوها بالنجمة أنجلينا جولى زوجة براد بيت الأخيرة مثلما ظهر في عناوين مواقع مثل الديلي ميل وذا صن ممن اهتموا بعارضة الأزياء الصغيرة ووضعوها فى مقارنات عديدة مع جولى مؤكدين أن هناك شبها بينهما إلى حد كبير، ما دفعنا لتسليط الضوء عليها عبر 5 صور تظهر ما إذا كان هناك شبه بالفعل أم لا.



كانت نالت عارضة الأزياء نيكول بوتور السكى منذ ارتباطها بالنجم براد بيت شهرة واسعة، حيث تسلطت عليها الأضواء إلى حد كبير، وبات الكثيرون فى شغف لقراءة كل ما يدور حول عارضة الأزياء التى تبلغ 27 عاماً فقط، ونشر موقع ميرور آخر إطلالة لها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، حيث أكد فى تقرير أن عارضة الأزياء الصغيرة تستمتع بوقتها إلى الآن مع براد بيت.

لكن يبدو أنهما مصممين على عدم مشاركة متابعيهما أى صور معاً للعلن، وهو ما ظهر مؤخراً أثناء صورتها الأخيرة التى ظهرت وحدها فيها، وعلقت عليها بكتابة: "كل شىء ناجم عن طريقة تفكيرك".

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صديقة براد بيت

كما سبق وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية فى وقت سابق أن النجم براد بيت التقى بصديقته الجديدة العارضة نيكول بوتورالسكى فى مطعم زوجها الراقى فى برلين، وقالت إن ممثل هوليوود، 56 عامًا، قد فتن بالسمراء المذهلة عندما وقعت عينيه عليها لأول مرة فى أغسطس 2019.

انجلينا جولي وصديقة براد بيت فى صورة تظهر مدي الشبه

صديقة براد بيت وانجلينا جولي

عاد براد بيت إلى المطعم وسط مدينة برلين، فى أغسطس من العام الماضى أثناء الترويج لأحدث أفلامه من إخراج تارانتينو، "once upon a time in Hollywood"، مع ليوناردو دي كابريو ومارجوت روبى.

وفى تلك الليلة من شهر أغسطس من العام الماضي، التقى نيكول، التي تشبه زوجته السابقة أنجلينا جولى لأول مرة ووقع فى الحب.

كانت عارضة الأزياء في زيارة للوس أنجلوس بعد بضعة أسابيع، والتقت براد"، وتم تصويرهما لاحقًا معًا في حفل كانى ويست في نوفمبر 2019.