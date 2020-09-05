محمد رمضان يحصل على هاتف من الذهب الخالص: شكرا صديقي خليفة

انتهز محبو الفنان المصري محمد رمضان تواجده بالإمارات للتعبير له عن حبهم الشديد لما يقدمه من فن بإرسال عدد من الهدايا المميزة له.



ويتواجد "رمضان" حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة لتصوير أغنية جديدة تجمعه بالمغني العالمي جيمس، من المتوقع طرحها، الأحد.

ونشر محمد رمضان عبر خاصية القصص المصورة على موقع "أنستقرام"، صورة لآخر هدية وصلت له من معجب يدعى "خليفة"، عبارة عن هاتف محمول من الذهب الخالص، محفور على ظهره اسم محمد رمضان، وعلق على الصورة قائلا: "شكرا صديقي خليفة".

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وينتظر "رمضان" عرض أحدث كليباته "يا حبيبي"، الذي يواصل تصويره حاليا.



