مايا نصري تروج لفيلمها الجديد "ريما"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة اللبنانية مايا نصري عبر حسابها على الفيسبوك صورة الملصق الإعلاني لفيلم "ريما" الذي يعيدها الى السينما بعد غياب.

ويشارك في البطولة الى جانبها كل من فراس سعيد، ومحمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، ومها نصار، وعلاء مرسي، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي.

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وتدور أحداثه حول فتاة صغيرة ترى الغيب، وتتطور الأحداث لنرى هل هذه الحاسة هبة أم لعنة على أقرب الناس إليها.

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يذكر أن مايا نصري تشارك في بطولة فيلم "زنزانة 7" مع أحمد زاهر ونضال الشافعي وينتظر العرض قريباً.

وتجسد "مايا" دور صاحبة قرية سياحية في مرسى علم تُدعى "حلا"، حيث أن عمتها محامية حقوقية اسمها "ناهد"، وتؤدي دورها الفنانة عبير صبري، التي تتأمر مع أحد الأثرياء للاستيلاء على قرية ابنة أخيها المتوفي، ما يدفع "حلا" للاستعانة بـ "منصور" لحمايتها من بطشهم، ويجسد دوره الفنان نضال الشافعي، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.

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