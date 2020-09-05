فضل شاكر: لبنان بلد أكبر من الأحزان

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"الخليج 365" من بيروت: من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع وألحان الشاعر والملحن أيمن قميحة، طرح الفنان اللبناني فضل شاكر أغنية منفردة بعنوان "صباح الخير يا لبنان". ونشر شاكر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها: "بلد أكبر من الأحزان"، وأطلق "هشتاغ" باسم الأغنية "صباح الخير يا لبنان". من جهة أخرى، يستعد شاكر لإصدار ألبوم جديد، لم يحدد موعد طرحه بعد، ويتضمن اغاني باللهجتين المصرية واللبنانية. ويتعاون فيه مع الشاعر والملحن أيمن قميحة في أربع اغاني، إضافة إلى عدد من الشعراء والملحنين المصريين منهم: وليد سعد، أحمد زعيم، عمرو المصري، عمرو الشاذلي، محمد رفاعي، ومحمد يونس.

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