الرولينغ ستونز تعيد إصدار البوم "Goats Head Soup"

"الخليج 365" من بيروت: من المفترض أن يكون عام 2020 مختلف تمامًا بالنسبة لميك جاغر Mick Jagger، كان على موعد مع الغناء في ملاعب المفتوحة لمئات الآلاف من المعجبين في حفلات نفذت تذاكرها ضمن جولة No Filter لـفريقه الغنائي Rolling Stones.

لكنه لم يترك الوباء يبطئه. كان منعزلاً بمنزله في الريف الأوروبي، وكان يكتب، ويسجل، ويعمل على مشاريع وثائقية.

لقد أمضى أيضًا الكثير من الوقت في النظر إلى الوراء.

أصدرت The Rolling Stones للتو "Goats head Soup 2020"، وهو إعادة إصدار موسعة للألبوم الشهير الذي صدر في 1973، ويضم أغنية لم تنشر من قبل، بعنوان "All the Rage".



وبالإضافة إلى تلك الأغنية، يحتوي الألبوم الجديد أيضاً على أغنيتين منفردتين هما "Criss Cross" و"Scarlet"، اللتان حققتا نجاحاً كبيراً منذ إصدارهما في يوليو (تموز) الماضي.

وتم تسجيل هذه الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) 1974 بمشاركة جيمي بيدغ وريك جرينش مع مايك جاجر وكيث ريتشاردز.

وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً لدرجة أنها ما زالت على رأس قائمة بي بي سي راديو 2 منذ أكثر من 4 أسابيع.

وكان "Goats Head Soup" هو الألبوم الحادي عشر لفريق ذا رولينغ ستونز، وتم تسجيله بين جامايكا ولوس أنجليس ولندن، وكان أيضاً آخر تعاون للفريق مع المنتج جيمي ميلر.

لقد تعمق جاغر وريتشاردز مؤخرًا في صناعة الألبوم. وفي حوار مع مجلة رولينغ ستونز يتحدث جاغر عن مستقبل الموسيقى الحية، في ظل فيروس كورونا ويقول، خلال الجائحة كنت في أوروبا، أو في منزلي، وكانت لدي دائمًا إمكانية الوصول إلى الطبيعة.

أشعر بالأسف حقًا لبعض أصدقائي الذين ليس لديهم نفس القدر ، أو لا يمكنهم الخروج ، أو إذا خرجوا ، فهذا أمر محفوف بالمخاطر.

في كل مرة أقرأ فيها الصحف الأميركية ، يبدو الأمر مروعًا.

بجانب أخذه الوقت للتمتع بالطبيعة والإسترخاء، عمل جاغر على أغنية "Ghost Town". كما عمل على تجديد البوم Goats head Soup، حيث إضطر للعمل عليه في منزله. كما عمل على العديد من الأغاني التي سجلها الفريق من قبل ولم تنجز بنسختها النهائية.

بالإضافة لكتابة بعض الأغاني الجديدة والعمل على بعض المشاريع الوثائقية لأشياء مختلفة.

وينهي جملته بالقول: "كما تعلم ، تحاول أن تشغل نفسك ، لأن هناك الكثير من الوقت الضائع. لكنني ما زلت أحاول الاستمتاع بذلك قدر الإمكان ، مثل الكثير من الناس".

ولا ينكر جاغر أنه يفتقد الغناء الحي والحفلات، ولكنه يتأقلم مع الوضع وما يساعد في ذلك هو قدرته على شغل نفسه لذا لا يترك المجال لنفسه لتغرق في الشفقة على الذات.

ويرى ميك أن المشكلة الأكبر في الحقيقة هي: "كيف، على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، سيعيش كل من يقدم أداءً حيًا ، وفي الواقع حتى في السينما وما إلى ذلك - كيف ستعمل في المستقبل؟ كيف سنعمل؟

كانت لدينا حفلات موسيقية على نطاق صغير في أوروبا، لقد أقمنا حفلات موسيقية بعيدة عن المجتمع. يمكنك أن ترى [حفلات موسيقية] تبدأ في بعض أجزاء العالم ، نيوزيلندا ، أستراليا ، وهكذا. لكن فيما يتعلق بالولايات المتحدة ، لا نعرف حقًا ما يخبئه المستقبل. الكثير من الناس عاطلون عن العمل ، يخسرون المال. نحن لا نعرف ما سيأتي به الغد".

وفيما إذا كان يقبل بتقديم حفلات تفرض التباعد الإجتماعي، يقول: "نعم ، أفترض إذا كان هذا هو السائد عالمياً، بالطبع".

يدرك جاغر أن البوم Goats head Soup حين طرحه لم يحظ بنفس نجاح سابقه Exile on Main Street ، على الرغم من ان الفريق يقدم أغانٍ منه على المسرح. كـ "انجي"و "Heartbreaker"و Dancing with Mr D.

وحول الأغاني الإضافية التي تضمنتها نسخة 2020 من الألبوم يقول: "خلال هذه الفترة أدركت أن هناك أغان لم تطرح كنا قد بدأنا بها ولم ننهها، وأتذكر أنني فكرت ، الأغاني التي لم يتم طرحها تعني دائمًا الكثير من العمل. إنها مثل "أشياء لم تعجبك ولم تنته!" لدي القليل من الشعور السلبي تجاههم.

ولكن بعد ذلك تبدأ في الاستماع إليهم وتقول ، "حسنًا ، في الواقع ، هذا ليس سيئًا على الإطلاق. لا أعرف لماذا لم ننهيه ". كنا كسالى فقط ، كما تعلم.