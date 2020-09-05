شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أيمن عزب يعلن عن وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أيمن عزب على صفحته على لفيس بوك عن وفاة والده، حيث نشر بوست وعلق قائلا: انتقل إلى رحمة الله الآن أبى رحمه الله وأسكنه فسيح جناته أسألكم الفاتحة والدعاء".





وكان قد أعلن الفنان أيمن عزب مؤخرا عن إصابة والده بفيروس كورونا، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وطلب من متابعيه الدعاء له، حيث كتب: "لم أتصور يوماً أن أكتب مثل الآخرين وأطلب الدعاء.. منذ أيام دخل أبى المستشفى متأثرا بالشيخوخة ثم كورونا.. ادعوا له بالشفاء.. العزلة صعبة عليه وعلينا.. لكن عزائي أن الله موجود عند المريض".

وروى مؤخرا الفنان أيمن عزب لـ"الخليج 365" تفاصيل إصابة والده بـ"كورونا": "فى البداية أحب أن أتوجه بالشكر لكل الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية، فالدولة المصرية أول دول فى العالم تقيم مستشفى للعزل فى أول يناير الماضى بالرغم من أنه لم يكن هناك أى إصابات معلنة بفيروس كورونا فى مصر ولم يعلن سوى فى شهر فبراير عن وجود حالات، وقامت الدول ووزارة الصحة بأخذ جميع الإجراءات الاحترازية منذ بدأ الجائحة بكل احترافية فاقت الدول المتقدمة".

وأضاف الفنان أيمن عزب: "منذ بدء الجائحة قمت بأخذ كل الإجراءات الاحترازية مع عائلتى ووالدى، ولم أقم بزيارته منذ ثلاثة أشهر لأنه يعانى من الكثير من الأمراض المزمنة ففضلت الابتعاد حتى لا يصيبه مكروه، وهو أيضا لم يخرج من منزله منذ ثلاثة أشهر، لكن يبدو أن المرض انتقل إليه من زوجته حيث كانت هى من تخرج من المنزل، ومنذ عدة أيام بدء يظهر لديه بعض المشاكل الصحية، فذهبت معه لعمل التحاليل االلازمة وبعد العديد من الفحوصات اكتشفنا أنه قد أصيب بفيروس كورونا كما أصيبت زوجته أيضا".