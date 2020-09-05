شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يستعد لطرح أغنية "أنا ثائر" تضامنا مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبنانى رامى عياش، لطرح أغنيته الجديدة "أنا ثائر" المقرر طرحها قريباً، لمساندة الشعب اللبنانى بعد انفجار مرفأ بيروت، الذى هز لبنان يوم 4 أغسطس الماضى، وأودى بحياة العشرات من الشهداء وآلاف من الجرحى والمصابين، كما تضررت بسببه عشرات المبانى والمنازل المحيطة بالانفجار.

ونشر عياش، عبر حسابه على تويتر، برومو الأغنية الجديدة، التى تضمنت مشاهدة حية من لحظات الانفجار الأولى، ثم مظاهر الدمار والخراب الذى حب بالعاصمة اللبنانية، صحبها بتعليق: "أنا ثائر.. انفجار المرفأ قريبا".

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يشار أن داليدا عياش، زوجة المطرب اللبنانى رامى عياش، تعافت من الإصابة التى لحقت بها نتيجة انفجار مرفأ بيروت، الذى هز العاصمة بيروت فى 4 أغسطس، وأطلت فى أول ظهور لها منذ الإصابة مع زوجها وأولادها فى حديقة منزلهما، حيث ظهرت ومازالت بعض الضمادات موجودة على ذراعها ووجها.

وأصيبت داليدا عياش، بإصابات بالغة فى يديها وقدمها إثر الانفجار الضخم الذى شهده ميناء بيروت فى لبنان، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، والتقط عدد من اللبنانيين مقطع فيديو يظهر من خلاله زوجة المطرب اللبنانى رامى عياش، وهى داخل أحد المستشفيات لتلقى العلاج، ويظهر عليها جروح بالغة فى يديها وقدمها.

من ناحية أخرى، رفض النجم اللبنانى رامى عياش الاحتفال بعيد ميلاده الذى وافق 18 أغسطس الجارى، بسبب الظروف الصعبة التى بها لبنان فى الوقت الحالى من أزمة كبيرة بعد انفجار مرفأ بيروت، وكتب رامى عبر حسابه بموقع "تويتر" "بشكر الجميع على أمنياتكن الحلوة الغالية. الفرحة مش كاملة عندى أبدا، وعذرا مش رح احتفل بالوقت اللى لبنان موجوع ومجروح هالقد، بتمنى دعائكم يشمل لبنان معى بأنه يرجع بخير ويستعيد فرحته وعافيته.. بحبكن".