شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي توجه رسالة حب وتفاؤل لجمهورها: فيروز والبحر والهوا والروح النضيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة إلى جمهورها من وسط البحر خلال قضائها العطلة الصيفية، حيث ظهرت في مقطع فيديو جديد وهي توجه رسالة تفاؤل وحب إلى متابعيها على أنغام أغنية "يا سهر الليالي" للفنانة فيروز، لاقى إعجاب الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي في عرض البحر على متن يخت على ما يبدو، موجهة رسالة إلى جمهورها قائلة :"صباح فيروز.. صباح البحر.. صباح الهواء.. صباح الروح اللطيفة.. نضفوا روحكم، بيبان على الوش، صباحكم زي الفل، صباحكم فيروز وبحر وخير".



هالة صدقي

وتواجه الفنانة هالة صدقي، أزمة مع زوجها حول قضية إثبات النسب، مؤخرا، حيث أكدت في وقت سابق، أنها لن تتوقف عن الدفاع عن سمعة أولادها أيًا كانت النتائج بعد التصريحات التي أدلى بها زوجها المحامى سامح سامى، والذي شكك في أن هالة صدقى ليست أمًا لأطفاله وأنها استخدمت بويضات تلقيح من أم تانية.

وأضافت أن زوجها تواصل مع الكثير من أصدقائها للتصالح معها لكنها رفضت قائلة: "كلم ناس كتير علشان يتصالح بعد التصريح ده، وقالهم إنه مستعد يرجع من أمريكا مخصوص يقعد معايا خمس دقايق بس وخلالهم هينهي الأمر، لإنه مفكر إنى هنهار لما أقعد معاه وده مش هيحصل".



الفنانة هالة صدقي

وذكرت أن زوجها سافر إلى أمريكا وتركهم منذ سنوات بعد الثورة وقال إن أمريكا أفضل من مصر وأمان، ورفض يرجع يعيش في مصر، مؤكدة رفضها التفاوض للتصالح، مشددة على ضرورة وجود جانب قانوني يفصل في الموضوع لأنه يتعلق بسمعة وشرف.



الفنانة هالة صدقي وسط البحر

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وشددت على أن محامى زوجها سامح سامى، انسحب من القضية لأنه لا يمتلك ما يرد به على أي تصريحات أدلت بها مؤخرًا ضد زوجها قائلة: معندوش أي حرف واحد يثبت عكس كلامى وردي على تصريحات جوزي بخصوص الـdna هتكون في المحكمة، وهتقدم بكرة ببلاغ للنائب العام ضد التصريحات دي لأني تضررت وأولادي من الموضوع".

وقالت: تصريحات زوجي مجرد "شوشرة" بسبب قضية النفقة التي قمت برفعها عليه وحكم فيها بـ12 ألف جنيه يدفعهم كل شهر لأولاده التوأم سام ومريم.

وتابعت: زوجي قبل تصريحاته بشهر طلب من المحكمة يعرف حسابات أولادنا في البنوك لأن أمي كانت قايلة ليه إنها حطت فلوس في حساباتهما، وبحكم أنه الأب الشرعي رفع قضة عايز يعرف حجم الفلوس علشان يسحبها".

وأوضحت أن المحكمة رفضت طلبه وقامت جدتهما بنقل الأموال باسم خالهما، وذكرت أنه أمين وسيرد لهما كل الأموال في المستقبل.

في سياق متصل قالت: جوزي لما حاول نقل الفلوس باسمه ففشل فكر في حاجة يهرب منها من حكم النفقة، واتكلم عن موضوع الـdna وقالت إنه توقع إني أرفض أعمله لكن فوجئ بإني موافقة".

وكشفت الفنانة القديرة، عن أن الكنيسة المصرية تجري تحاليل للمقبلين على الزواج للاطمئنان على قدرتهم على الإنجاب وغير ذلك من أجل تجنب المشاكل الزوجية مضيفة أنها وزوجها سامح سامى أجرت تلك التحاليل قبل زواجهما وأثبتت عدم وجود أي مشكلات في إمكانية إنجابها.