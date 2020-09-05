شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يكشف عن أولى حفلاته بدار الأوبرا بعد التوقف بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان هانى شاكر، عن أول حفلاته بدار الاوبرا المصرية والمقرر لها يوم الجمعة 18 سبتمبر الجارى ، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشى فيروس كورونا، وكتب هانى شاكر، عبر حسابه بموقع تويتر:"جمهوري الحبيب، سعيد جدا بوجودي ولقائي بكم من جديد في إحياء أولي حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بعد فترة انقطاع طويلة من إقامة الحفلات في انتظاركم يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020".



هانى شاكر عبر تويتر

من جانب آخر، يتعاون النجم هانى شاكر لأول مرة الموزع الموسيقى Jezo، فى أغنية سينجل جديدة بعنوان"عنيك مالت"، كلمات صابر كمال وألحان حسين محمود، وهندسه صوت ياسر أنور، ويقدم هانى الأغنية باللون الرومانسية تحمل طابع مقسوم حب وبهجة، وقال موزع الأغنية Jezo لـ"الخليج 365"، هانى شاكر يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته بأن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها، على أن يتم تصويرها الأيام المقبلة من إخراج بتول عرفة علي أن يتم طرحه شهر المقبل.

من ناحية أخرى، طرح هاني شاكر مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم.

يذكر أن أخر أعمال الموزع Jezo أغنية بألبوم جنات جديد التي يحمل اسم "أنا في انتظارك"، وأغنية بعنوان "أنا استعجلت" وهى من كلمات على فتحى، وألحان عماد تاج.